Le dernier developper briefing de Hell Let Loose dévoile l’une des prochaines fonctionnalités de l’ingénieur avec la présentation de la charge Satchel. Grâce à elle, l’ingénieur aura bientôt aussi un rôle de saboteur. En effet, la charge Satchel promet des explosions dévastatrices, et il ne faudra donc surtout pas oublier de prévenir ses compatriotes sur le champ de bataille ! Capable de détruire un véhicule ou un bâtiment, il sera possible de choisir entre différents temps de mise à feu : 30, 60 ou 120 secondes. L’ingénieur ne disposera que d’une seule charge par apparition.

Ce prochain ajout se fera en parallèle d’une refonte globale de l’équipement à leur disposition. Ce sera également l’occasion pour les développeurs de revoir le mode Offensive. De fait, différents objectifs devront être réalisés pour capturer un secteur. Ce qui laisse à penser que la charge Satchel sera alors très utile !

Tout ceci arrivera avec l’Update 8 qui n’a toujours pas de date de sortie.