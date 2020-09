Dans son dernier developer briefing, l’équipe de Hell Let Loose nous dévoile une nouvelle arme : le pistolet mitrailleur M3. Plus communément appelé Grease Gun, il a été conçu comme un remplaçant plus léger et économique de la Thompson. De fait, cela se traduit par une arme moins précise. Dans Hell Let Loose, elle sera proposée aux forces alliées même si les développeurs hésitent toujours quant aux classes qui pourront s’en équiper.

L’équipe nous parle ensuite de la future refonte du système de hitbox. Dans l’Update 8, la différence de portée entre les armes devrait ainsi se transposer sur les dégâts produits. De plus, les développeurs annoncent une meilleure détection des différentes blessures qui pourraient, par exemple, se traduire par des tressaillements lorsque vous êtes touchés.

Tous les détails dans l’article posté sur Steam.