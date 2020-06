C’est sur le compte Twitter du jeu Hell Let Loose que la mise à jour n°7 a été un peu plus dévoilée. Cette dernière contiendra notamment des changements sur la carte Foy, comme on a pu le mentionner plus tôt. C’est justement à l’occasion de ce tweet que nous découvrons une nouvelle image de la refonte de la carte Foy qui contiendra, entre autres, de nouveaux chemins pour les points forts, de nouvelles tranchées et de nouveaux emplacements stratégiques. Il n’y a cependant pas encore de date précise pour l’arrivée de cette mise à jour.

