Vous êtes un Grand Journaliste de jeux vidéo ? Malheureusement, vous êtes bien incapable de rivaliser avec vos lecteurs en terme de skill. C’est tout à fait normal. Avec ce métier, il est difficile de trouver du temps pour s’entraîner sur les derniers FPS à la mode. Impossible, pour l’être humain que vous êtes, de gérer à la fois votre bulle Twitter, de s’indigner et de se plaindre du rythme effréné de vos journées tout en jouant régulièrement aux jeux vidéo. Après tout, votre métier, c’est bien plus que jouer. Heureusement, NoFrag lance une nouvelle fois son école d’été.

Un stage de 2 semaines pour vous mettre à niveau sur les FPS multijoueurs les plus populaires : Counter-Strike, Valorant, Overwatch, PUBG ou encore Call of Duty: Warzone. Bien que spécialisé sur quelques titres, notre programme intense et issu d’une longue collaboration scientifique vous permettra d’acquérir des réflexes sur l’ensemble des FPS. Un emploi du temps chargé (de 8h00 à 20h00) qui comprend plusieurs modules pratiques et théoriques.

La formation de base comprend 3 modules et peut être complétée par des modules additionnels selon vos besoins ; n’hésitez pas à contacter nos formateurs si vous avez la moindre question. Cette formation basique coûte 5400 € TTC et couvre l’ensemble des frais sur place (hébergement, nourriture).

Module 1 : Bases théoriques et pratiques du jeu sur PC.

Monter son PC de A à Z (10h00) Objectif(s) : Être capable d’assembler son PC sans aide extérieure. Examen final : Remplacer un composant tiré au sort.

Anatomie de la souris et du clavier (5h00) Objectif(s) : Comprendre le fonctionnement d’une souris et d’un clavier. Abandon de la manette. Être capable d’assimiler le vocabulaire de base (DPI, polling rate…). Examen final : Assemblage d’une souris avec un bandeau sur les yeux.

Vocabulaire des jeux multijoueurs (3h00) Objectif(s) : Comprendre et utiliser correctement le vocabulaire associé aux FPS multijoueurs : HS, GG, Git Gud, fdp, GL, HF… Examen final : QCM.

Bonnes pratiques d’hygiène (2h00) – Travaux pratiques Objectif(s) : Être capable de nettoyer une souris, un clavier, un tapis et un écran.

Histoire du Teabag (2h00) Objectif(s) : Comprendre les origines du Teabag. Examen final : Étude de cas.



Module 2 : Amélioration de son AIM

Mémoire musculaire : théorie et pratique (15h00) Objectif(s) : Comprendre comment améliorer sa visée rapidement et efficacement. Les mauvaises habitudes à éviter. Examen Final : 20 minutes de deathmatch sur CS:GO (K/D > 1.5 pour valider).

Renforcement du poignet (5h00) Objectif(s) : Exercice pour renforcer son poignet et le protéger des blessures.

Entraînement au tir (30h00) Objectif(s) : Ne plus être un gros noob.



Module 3 : Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike : histoire, vocabulaire et bases théoriques (10h00) Objectif(s) : Acquérir la culture générale nécessaire pour parler de CS. Examen final : QCM.

Connaissance des cartes (12h00) Objectif(s) : Connaître l’ensemble des cartes ainsi que le nom des différents lieux. Examen final : QCM.

Grenades (15h00) Objectif(s) : Connaître plusieurs grenades basiques (flash/smoke/molotov) sur les principales cartes. Examen final : exercice pratique sur une carte tirée au sort.

Armes : full-auto, one-tap, straff et burst. (20h00) Objectif(s) : Savoir utiliser chaque arme, comprendre les différentes façons de tirer, maîtriser le straff. Examen Final : 1v1 sur aim_dust.



Modules supplémentaires (sur demande) :

Plusieurs formations complémentaires sont accessibles et peuvent être adaptées en fonction de vos besoins personnels. Chez NoFrag, nous savons pertinemment que chaque journaliste est différent. Chacun possède son propre rythme d’apprentissage. Nous nous adaptons à vous !

> Formation FPS

Culture générale du FPS de 1990 à nos jours (Prix : 350€ TTC)

Modules Overwatch & Halo – indisponible pour cette session

Module Battle Royale (PUBG, COD:Warzone, Apex Legends) (Prix : 1050€ TTC)

Module Rainbow Six: Siege (Prix : 650€ TTC)

Module first-person slasher (Mordhau, Chivalry) (Prix : 300€ TTC)

La musique dans les FPS (Prix : 200€ TTC)



Se désintoxiquer de FPS merdiques : Borderlands, Destiny (Prix : 850€ TTC)

> Formation “Grand Journaliste”

Sortir de sa bulle Twitter et devenir un adulte (Prix : 2500€ TTC)

Comment réagir aux insultes dans le tchat en ligne sans passer pour un gros fragile ? – (Prix : 750€ TTC)

Comment copiner avec l’industrie pour transiter plus facilement ensuite ? (Prix: 550€ TTC)

Citer ses sources : théorie et pratique (Prix: 650€ TTC)

Insulter NoFrag : les pièges à éviter pour ne pas passer pour un idiot (Prix: 350€ TTC)

Comment faire la différence entre un influenceur et un journaliste ? (Prix : 680€ TTC)

Les questions fréquentes

Où se déroule la formation ?

La formation se déroule dans le château de la NoCorp à Gif-sur-Yvette dans la banlieue parisienne. Il est accessible par train, en voiture, et nous mettons à votre disposition un service de navette à partir des aéroports d’Orly et Charles-de-Gaulle.

À quelle date se déroule la formation ?

Deux sessions ont lieu pendant l’été. L’une au mois de juillet. L’autre au mois d’août.

Dois-je amener mon matériel ?

Non, NoCorp fournit l’ensemble du matériel. Nous vous demandons tout particulièrement de n’amener aucune manette avec vous. Leur utilisation est interdite.

Mon anonymat est-il préservé ?

Oui. NoCorp ne divulgue en aucun cas le nom des participants à cette formation.

Comment s’inscrire ?

Envoyez votre numéro de CB ainsi que vos informations personnelles (nom, prénom, mail, photocopie de la carte d’identité) à notre adresse de contact.

Quelques témoignages : même l’industrie nous fait confiance !