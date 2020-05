Dans le dernier Developer Briefing nous apprenons que Hell Let Loose recevra bientôt un patch qui tentera de régler les soucis de crashs de serveurs rencontrés par plusieurs joueurs. Cependant, les développeurs sont encore dans le flou concernant ce problème et continuent d’inviter les joueurs à participer à des séances de tests sur des serveurs prévus à cet effet :

NA #1 TEAMDIXX.COM :: BM/T17 COMMUNITY PUNCHING BAG :: ALL MAPS

EU #1 TEAMDIXX.COM :: BM/T17 COMMUNITY PUNCHING BAG :: ALL MAPS

Le reste de l’article parle de la future grosse mise à jour (Update 7) qui, comme on le sait déjà, se concentrera sur une refonte des animations. Peu d’information sont dévoilées pour le moment mais on devrait bientôt en apprendre davantage. En parallèle, les développeurs continuent de peaufiner l’ensemble des cartes et nous montrent de nouvelles images de Foy.

Enfin, l’équipe derrière Hell Let Loose nous invite à envoyer nos propositions de cosmétiques. Attention, gardez vous bien d’envoyer vos dessins de zizis ou le logo de NoFrag : il faut évidemment que ça soit réaliste et fidèle historiquement à la Seconde Guerre mondiale.