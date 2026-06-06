HEADCUTTER, un rétro-FPS indé, gore et prometteur

Pendant le Latin American Games Showcase, la petite équipe de devs argentins Depetrichor a révélé HEADCUTTER, un rétro-FPS qui transpire les années 90. La direction artistique mêle gros pixels, effets de particules et filtre écran cathodique, le tout via UZDoom, le fork de GZDoom dont on vous avait parlé en fin d’année dernière. Le gunfeel a l’air franchement viscéral, surtout avec ces explosions de gore comiquement exagérées. En plus, on nous promet une destruction totale de l’environnement, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée. En attendant, vous pouvez toujours ajouter HEADCUTTER à votre liste de souhaits depuis sa page Steam s’il vous tente.