THQ, bien avant sa faillite et son rachat par Nordic Games, était plutôt connu pour être une société d’édition pouvant publier parfois de très bons FPS comme STALKER: Call Of Pripyat. Par la suite, ils prévoyaient également de sortir un FPS coopératif dans l’univers de Marvel avec la possibilité de jouer les personnages cultes de Avengers : Hulk, Iron Man, Thor ou Captain America. Finalement, le projet fut littéralement annulé lorsque THQ changea subitement de stratégie en vendant la licence à Ubisoft qui développera un jeu complètement différent par la suite : Marvel Avengers: Battle for Earth.

Après quelques années d’oubli, une vidéo de prototype a été trouvée sur un disque dur appartenant à THQ Studio Australia. Nous devons cette découverte à Obscure Gamers, une communauté protégeant et conservant l’histoire du jeux vidéo, publiée ensuite par Andrew Borman, un conservateur du Museum of Play. Ainsi, nous pouvons découvrir avec joie le build de juillet 2011. Prototype oblige, le projet n’a aucunes textures, c’est lent, répétitif et en plus c’est joué à la manette. Mention spéciale pour les turboréacteurs d’Iron Man, qui semblent bien avoir du mal à faire décoller le bonhomme. Finalement, on est plutôt content que le projet ait fini dans la cuvette des chiottes. Néanmoins, si vous souhaitez flatter votre ego de joueurs console, il existe une vidéo de gameplay de bien meilleure qualité ici (avec de vrais textures cette fois).