Green Hell, le simulateur de survie hardcore dans la forêt amazonienne, vient de dévoiler un trailer pour sa première extension gratuite. Intitulée, The Spirits of Amazonia, elle vous proposera d’interagir avec des tribus locales. Et si on en croit la vidéo, de courir avec un enfant à poil sur l’épaule. Jouable seul ou en coopération, elle offrira de nouvelles zones à explorer avec son lot de dangers. La première partie de l’extension est prévue pour cette année, sans plus de précisions pour le moment. Green Hell est disponible sur Steam.