Introduit en janvier dernier, le hero pools, dont la rotation changeait chaque semaine, a finalement disparu aujourd’hui du mode compétitif. L’objectif initial était de faire varier la méta, en proposant aux joueurs une sélection hebdomadaire restreinte de personnages. Bref : marche arrière, ça fonctionne pas et les gens râlent. Blizzard ne donne aucune précision sur un éventuel retour de cette mécanique plus tard. Ils préfèrent revenir à des mises à jour régulières pour l’équilibrage, en se basant sur le feedback obtenu via la branche expérimentale d’Overwatch.