Alors que Dying Light Hellraid est attendu pour le 13 août prochain, les développeurs annoncent qu’une première mise à jour est déjà prévue pour septembre. Intitulée Lord Hector’s Demise, ils ne donnent pas plus de détails sur le contenu pour le moment. D’autres sont prévues ensuite. Pour rappel, Hellraid proposera, seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, de parcourir un donjon médiéval infesté de monstres. Ce sera disponible sur Steam pour 10 balles. Sinon, on est toujours sans nouvelle de Dying Light 2.

Survivors & Adventurers awaiting Dying Light – Hellraid!

Next week you'll be able to explore a dungeon overrun by Hell's minions.

But that's not all! Rest assured we are now working on new Hellraid DLC updates and you will get the first one – "Lord Hector's Demise" – in September pic.twitter.com/olEj70OotT

— Dying Light (@DyingLightGame) August 7, 2020