Plus connu pour sa protection anti-piratage, Denuvo débarque maintenant dans le monde de l’anti-cheat. Après 3 ans de développement, il va venir protéger le mode multijoueur de Doom Eternal. En espérant qu’il reste des joueurs. D’ailleurs, pour éviter une mauvaise campagne de pub, les développeurs précisent tout de suite : le logiciel se lance uniquement avec le jeu, et s’arrête lorsque vous quittez. Espérons que leur anti-cheat soit un peu plus efficace que leur solution anti-pirate :