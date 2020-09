Descent: Underground vient de publier une nouvelle vidéo de gameplay de la première mission histoire de donner un peu de ses nouvelles. Pour rappel, il essaie de ramener à la mode le gameplay si particulier de Descent et de ses 6 degrés de liberté. Après un Kickstarter réussi, le projet se fait maintenant attendre depuis 5 ans. Par contre : il risque de changer de nom. En effet, les développeurs annoncent être traîné en justice par Interplay qui possède la licence. Néanmoins, ils vont tenter de négocier un nouvel accord pour garder le nom. Si cela échoue, ils promettent alors de renommer Descent: Underground en “Ships that Fight Underground” ou un truc du genre. En attendant, le jeu devrait débarquer en bêta dans les semaines à venir donc la sortie ne devrait plus être trop lointaine.