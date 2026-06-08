Un peu de gameplay pour CORDURA

On vous l’annonçait il y a quelques jours, le jeu d’horreur coopératif CORDURA n’allait pas tarder à montrer ses premières images de gameplay. C’est désormais chose faite. Durant le Future Games Show, on a pu découvrir quelques séquences qui laissent présager une expérience claustrophobe et paranoïaque.

L’expérience s’annonce particulièrement sombre. Le trailer nous plonge dans un manoir abandonné aux couloirs labyrinthiques où la communication sera au centre du gameplay. On s’aperçoit que la confusion règne et que les échanges vocaux seront altérés par une entité fourbe qui ne vous fera pas de cadeaux. Bien que l’on remarque des armes à feu, on suppose que celles-ci ne serviront qu’en dernier recours et que les munitions seront limitées. On note également un passage où le joueur récolte les fameuses roses, ainsi qu’une séquence où il interagit avec une espèce de radar qui servira certainement à indiquer l’emplacement des coéquipiers ou à repérer le MIMIC, l’entité qui vous traque.

Pour le moment, le studio Garage51 n’a toujours pas communiqué de date de sortie. Si le concept vous branche, vous pouvez d’ores et déjà ajouter CORDURA à votre liste de souhaits Steam.