Dans le cadre des “soirées de septembre”, Apex Legends apportera chaque semaine un mode de jeu différent. Ça débute dès aujourd’hui avec le truc des mannequins de couleurs qu’on avait déjà vu en janvier dernier. L’événement se terminera le 5 octobre prochain. Vous devriez d’ici là retrouver des trucs comme le mode TPS. Bref, c’est du recyclage.

Let's get this party started—the September Soiree has begun! 🎉

Now through October 5, we're bringing back a different LTM each week starting today with DUMMIE's Big Day. pic.twitter.com/31rlC0IdHX

