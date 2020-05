“Vous aspirez à travailler sur les jeux vidéo ou vous faites déjà partie de l’industrie du jeu vidéo ? Crowbar Collective offre de fantastiques opportunités à ceux qui ont une attitude exceptionnelle et les compétences pour y parvenir ! Au fil des années, nous avons réuni un superbe groupe de personnes venant du monde entier, et maintenant nous en recherchons d’autres.“

“Nous sommes intéressés à construire une équipe, pas seulement un jeu.”

Voici ce que vous avez du recevoir dans le fil d’actualité de Crowbar Collective si vous êtes abonné à leurs réseaux sociaux. Si leur nom ne vous semble pas familier, c’est normal, puisque à la base il était connu sous le nom de Black Mesa Team pour avoir travaillé sur le très célèbre mod Black Mesa, une refonte total de Half Life sur le Source engine. Par la suite, le projet est devenu avec l’accord de Valve un jeu à part entière. Pour rappel, NoFrag concluait son test de Black Mesa ainsi :

«Il est évident que Black Mesa est Half-Life “en mieux”. Mais en 2020, comparé à ses “concurrents” et à cause d’une partie se déroulant sur Terre qui accuse les années, ça ne sera probablement pas assez pour qu’il devienne à son tour un classique. Une fois arrivé sur Xen par contre, tout le potentiel du jeu se dévoile et vaut à lui seul de se lancer.»