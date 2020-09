Pour ceux qui auraient un peu trop forcé sur le lever de coude ce week-end, le retour sur Call of Duty: Warzone va être brutal. Depuis la découverte d’un glitch sur ce jeu, Infinity Ward a pris la décision de retirer tous les véhicules de son mode de jeu phare durant le week-end.

En quoi consiste ce glitch ? Tout simplement en prenant un véhicule et en sortant de la bordure de carte à un endroit donné. Cela avait pour effet de faire planter le serveur et et d’éjecter tous les joueurs qui se trouvaient dessus..

À l’heure actuelle, il n’y a aucune date pour un retour des véhicules ce qui sous entend que le problème est particulièrement sérieux et va demander du temps pour être corrigé.