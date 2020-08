Depuis aujourd’hui, World War 3 n’est plus disponible à la vente. Cela fait suite au partenariat entre The Farm 51 et MY.GAMES pour reprendre le développement, et sortir un jeu tout beau tout neuf. Le jeu n’avait pas connu un franc succès, malgré ses qualités, et les développeurs vont tenter de lui donner une seconde vie. Bien évidemment, si vous possédez déjà le jeu, vous pouvez continuer à jouer puisque les serveurs restent ouverts. Pas de fenêtre de sortie pour cette version 2.0. On leur souhaite bonne chance.