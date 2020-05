Anthology of Fear, un jeu présentant trois histoires horrifiques indépendantes, vient de s’offrir une démo sur Steam. Elle s’intitule Anthology of Fear: Prologue et dévoile la première partie d’une des aventures. Celle-ci se déroule dans des régions montagneuses et aborde, entre autres, le thème des distorsions de la réalité… On peut trouver, sur la page Steam, cette description énigmatique : “Le monde qui nous entoure n’est pas toujours évident. Parfois, les événements les plus étranges, imprévisibles et irréels ont des explications logiques et très banales.” Que de mystère ! Allez, je tente de deviner la fin : l’aventure n’est qu’un rêve et le héros est, en réalité, en train de s’étouffer avec son vomi dans un caniveau à cause d’une intoxication alcoolique.

Si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir 9 minutes de gameplay ci-dessous :

Anthology of Fear devrait sortir vers la fin de l’année. Les trois histoires contenues par le jeu proposeront des environnements, des thématiques et des gameplay différents. Un bon point : contrairement à la quasi-totalité des jeux du style, on pourra y utiliser des flingues. Youpi !