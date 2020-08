Embracer Group, maison mère des éditeurs Koch Media, Deep Silver et THQ Nordic entre autre, a acquis le studio 4A Games (Metro 2033, Last Light, Exodus). Le communiqué publié à ce propos dévoile quelques informations sur les projets actuels et futurs des développeurs.

On y apprend tout d’abord que 4A Games continuera, sans surprise, d’œuvrer sur la série Metro avec l’aide de Dmitry Glukhovsky – l’auteur des livres qui ont inspiré la saga. Plus étonnant, le studio apporte également son soutien à Saber Interactive (Quake Champions, World War Z) sur un jeu multijoueur encore non-annoncé. Ce serait le premier titre orienté multi concocté par ces développeurs. Enfin, on découvre que 4A Games travaille sur un projet de AAA basé sur une toute nouvelle propriété intellectuelle.

Espérons pour ce dernier qu’il s’agisse d’un FPS. Pour ma part, je rêve secrètement d’une Immersive Sim se déroulant dans un Montargis post-apocalyptique.