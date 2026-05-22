Thick as Thieves est sorti en accès un peu trop anticipé

Comme prévu, Thick as Thieves, l’immersive sim dorénavant solo et coop de Warren Spector, est sorti le 20 mai dernier. Mais le démarrage s’est un peu fait dans la douleur. Malgré un prix étonnamment bas, les premiers retours sur Steam n’étaient pas fameux. En cause, un menu de paramétrage digne d’un portage console des années 2000 :

absence de réglage du FOV

aucun rebind des touches

motion blur impossible à désactiver

sensibilité de la souris limitée à 5 crans absurdement trop élevés

Pour une équipe – a priori réduite – de vétérans de l’industrie, ça fleure bon l’amateurisme, même s’ils ont rapidement réagi et promettent de corriger une partie des problèmes dans les prochains jours. Malgré cela, les avis se sont adoucis au fur et à mesure, puisque le jeu atteint maintenant la note 72 % sur Steam. Il rencontre également un succès plutôt correct pour un petit jeu plus ou moins indépendant. L’ambiance et le gameplay semblent donc satisfaire une bonne partie des joueurs, et beaucoup disent qu’il a « du potentiel ». En revanche, certains ont également critiqué le manque de contenu, ce qui est un peu mesquin quand le jeu vient de sortir en accès anticipé pour seulement 5 €.

À la rédac, on attend quelques patchs de qualité de vie pour s’y lancer, mais le concept nous tente bien. En attendant, si vous voulez soutenir le studio, vous pouvez déjà acheter l’accès anticipé de Thick as Thieves sur Steam pour 5 €. Il est également disponible au même prix chez notre partenaire Gamesplanet, ce qui nous ferait gagner quelques centimes au passage, mais vous ne pourriez pas bénéficier du remboursement s’il ne vous plaît pas, donc c’est à vous de voir.