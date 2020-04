Comme convenu, Hell Let Loose vient tout juste de recevoir une importante mise à jour. Beaucoup de nouveautés au programme. Nous avions déjà aperçu Hill 400, les nouveaux chars ou la refonte de la balistique.

Nous en apprenons en revanche davantage sur les changements apportés au rôle de commandant. Il peut en effet désormais supprimer les garnisons de son équipe s’il souhaite, par exemple, en replacer une. Les commandants ont aussi maintenant la possibilité d’appeler un “vol de reconnaissance”. Les ennemis à découverts et situés dans le sillage de l’avion seront ainsi marqués sur la carte pendant deux minutes. Évidemment, le marquage ne suit pas les joueurs ennemis !

Les deux nouveaux chars que sont le Puma et le Greyhound permettront de transporter un conducteur, un tireur et surtout un observateur. Ce dernier fonctionne un peu comme l’avion de reconnaissance et peut marquer la position de plusieurs ennemis sur la carte. À noter que ces véhicules permettent également de transporter deux autres passagers ! Voilà qui va bien changer le cours des parties.

À l’écoute de sa communauté, les développeurs ont bien compris que le mode de jeu offensive était encore bien perfectible. Ils ont donc procédé à plusieurs ajustements bienvenus. L’équipe en défense peut désormais traverser et entrer dans les secteurs tenus par l’attaquant sur la même ligne. Elle peut aussi se déplacer dans les lignes ennemies déjà capturées par l’équipe attaquante, mais il lui est toujours impossible d’entrer dans les secteurs QG de l’autre équipe.

Ce n’est pas tout et les développeurs ont ajouté plein d’autres modifications. Passage à une version plus récente de l’Unreal Engine, modifications de certains aspects plus mineurs du gameplay, améliorations des performances, corrections de bugs, etc. Vous trouverez le patch note complet ici.

Enfin, NoFrag tenait à vous informer que nous avons mis à disposition un serveur Hell Let Loose de 64 places (pour l’instant) ouvert à tous, sans mot de passe. Vous pouvez le retrouver grâce à ses informations :

Serveur Hell Let Loose :

[FR] – [NoFrag.com] – Jte niaue q lq kqlqsh

ip : 46.251.235.168:20500