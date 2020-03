Hell Let Loose dévoile son prochain véhicule dans un nouveau devblog. Ce sera le M8 Greyhound, un véhicule de reconnaissance dont vous pouvez trouver quelques images ci-dessous. Très fragile, il ne pourra pas être utilisé comme un tank léger, il est destiné au support des troupes, à l’information et à la communication. Il faudra être particulièrement attentif aux mines et aux troupes anti-char. Selon la roadmap, il devrait arriver dans la mise à jour #6 prévue pour le mois d’avril.