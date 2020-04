La prochaine mise à jour de Hell Let Loose débarquera le 30 avril sur Steam. C’est ce que nous apprend le nouveau developper briefing publié aujourd’hui. L’article est l’occasion de dévoiler plus en détail le nouveau système de balistique qui sera alors mis en place. Jusqu’à maintenant, les balles utilisaient un système de ligne droite auquel était greffé une gestion de la gravité. C’est une pratique très courante dans les FPS car cela consomme peu de ressources. L’inconvénient, c’est que les balles vont toujours à la même vitesse entre le tireur et sa victime. Dorénavant, Hell Let Loose adoptera un nouveau système qui gère physiquement chaque balle tirée. Cela signifie que leur trajectoire sera désormais impactée par la résistance à l’air, la forme de la munition, la gravité, etc. De quoi rendre les combats beaucoup plus techniques.

En parallèle, les développeurs ont aussi retravaillé le hit-detection et ont ajouté du lag-compensation. Cette nouvelle approche privilégie le tireur, sauf dans les cas où la victime fait quelque chose pour éviter d’être abattue (comme monter dans un véhicule).

Mais ce n’est pas tout. Comme nous le savions déjà, la mise à jour s’accompagnera également :

Evidemment ce sera aussi l’occasion pour les développeurs de corriger des bugs mais aussi de passer à la version 4.24 de l’Unreal Engine. Une mise à jour très importante donc, qu’on sera ravi d’accueillir dès le 30 avril prochain.