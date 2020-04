’83, le Rising Storm de la guerre froide, nous parle de visée et rechargement

Toujours en développement malgré le confinement, ’83 nous revient aujourd’hui en vidéo pour nous parler de ses différentes façon de viser. Par exemple, vous pourrez facilement vous appuyer sur n’importe quel objet du décor pour stabiliser votre arme. Simulation militaire oblige, pas de réticule de visée affiché sur votre écran, il faudra faire avec le dispositif incorporé à votre arme : cran, viseur, etc. De plus, lorsque vous bougerez votre souris rapidement, vous perdrez brièvement l’alignement entre votre vue et le viseur. Sans oublier que la balle tirée partira dans la même direction que le canon et pas forcément là où vous regardez.

’83 disposera aussi d’une mécanique de rechargement particulière. En effet, votre HUD n’affichera pas un nombre précis de munitions. Pour vous assurer de la quantité de balles restantes, vous devrez vérifier l’état de votre chargeur en restant appuyé sur la touche recharger. Cela mettra ensuite à jour le HUD. Vous pouvez d’ailleurs interrompre le rechargement à tout moment et pourrez tout de même toujours tirer la balle encore chargée dans l’arme. De même, si vous rechargez alors que votre chargeur n’est pas vide, les balles se trouvant à l’intérieur seront définitivement perdues.

La vidéo montre également les progrès réalisés concernant la végétation très détaillée en jeu et sa gestion à l’échelle d’une grande carte. Enfin, nous apprenons que l’armée américaine sera aussi de la partie avec son uniforme et ses propres armes.

Pour rappel, le jeu développé par Antimatter Games (Rising Storm) promet des affrontements tactiques à plus de 80 joueurs par serveur, avec les armes habituelles de l’époque. Le champ de bataille devrait être persistant et que chaque victoire, ou défaite, devrait avoir un impact stratégique.Si le jeu possède déjà une page Steam, aucune date de sortie n’a été annoncé pour le moment.