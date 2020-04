CD Projekt Red et Cyberpunk 2077 devraient faire une apparition en juin à l’occasion d’un événement que tout le monde attend, l’IGN Summer of Gaming. C’est comme le PC Gaming Show, en pire. Pour rappel, le jeu doit sortir le 17 septembre prochain, et avec l’annulation de l’E3 et de la Gamescom, il faut bien se montrer quelque part. Même si je doute que Cyberpunk 2077 nécessite encore du marketing.

Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT

— IGN (@IGN) April 27, 2020