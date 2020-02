Maximum Action, le Rétro-FPS s’inspirant du mod Action Half-Life, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Elle ajoute une nouvelle scène, dans un garage sous-terrain, ainsi qu’une refonte de l’interface utilisateur qui est maintenant beaucoup plus clair pour afficher vie, munitions et bullet time. Le changelog complet n’est pas encore disponible. Vous pouvez toujours retrouver notre preview à cette adresse.

The Parking Garage update is. . .

OFFICIALLY LIVE!!!

There's a lot of bug fixes, changes, and (of course) new content in this one – probably the largest patch to date from my run with Maximum Action.

Lemme' know how you like it!https://t.co/pQWWdUUq1r pic.twitter.com/l4rVEAhpUB

— MAXIMUM John Szymanski (@Ducky_Szymanski) February 21, 2020