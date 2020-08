Fast Travel Games vient de présenter son nouveau jeu d’horreur en réalité virtuelle. Intitulé Wraith: The Oblivion, il sera jouable sur l’ensemble des casques dont l’Oculus Quest. Le jeu s’inspire de l’univers de World of Darkness (Monde des ténèbres en français). Ce n’est pas le premier à s’en inspirer, bien évidemment. Bref, ça devrait sortir début 2021, et ça semble très classique : ouvrir des portes, se cacher dans des placards et survivre à quelques jumpscares. Le jeu possède déjà sa page Steam.