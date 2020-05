Après avoir dévoilé une vidéo de l’Unreal Engine 5 qui tournait à 30FPS, en 1440p, sur une PS5. Epic vient d’apporter plus détails pour le PC. Selon eux, cette même démo tournerait à 40FPS, en 1440p, sur un ordinateur portable équipé d’une RTX 2080 et d’un SSD 970 Evo Nvme. Sans aucune optimisation. Leur objectif étant d’atteindre 60FPS sur la console de Sony, ce qui est pour l’instant pas du tout le cas. Si vous ne l’aviez pas encore compris : Epic et Tim Sweeney sont très excités par la PS5.

Rassurez-vous, ce n’est pas la première fois qu’Epic annonce se focaliser sur le marché console. C’était déjà le cas en 2008 ou 2010, pour d’autres raisons.