Annoncé en novembre 2019, Earthbreakers vient de rendre disponible une démo sur Steam. Le titre est développé par Petroglyph (Star Wars: Empire at War, Panzer General), et c’est un mélange de FPS/RTS en multi jusqu’à 32 joueurs par équipes. Vous devez donc à la fois gérer votre base, vos troufions en FPS, collecter des ressources… Et ainsi de suite. Le jeu est toujours prévu pour 2020, avec la promesse de 12 classes d’infanteries, 11 bâtiments et 6 véhicules ainsi que de super satellites pour détruire vos adversaires avec un bombardement orbital. C’est pas super joli, mais après avoir regardé les développeurs pendant quelques minutes, ça semble assez rigolo. La démo est disponible jusqu’au 22 juin.