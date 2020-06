Sea of Thieves : la mise à jour Haunted Shores est disponible

Disponible dès maintenant, la mise à jour Haunted Shores pour Sea of Thieves vous offre la possibilité de mener des batailles navales contre de puissants vaisseaux fantômes et ainsi remporter d’incroyables butins. Entre les nouvelles quêtes et récompenses ainsi que les nouveaux événements temporaires, les pirates que vous êtes allez avoir de nombreuses choses à découvrir. Et les moins radins d’entre vous seront ravis d’apprendre que de nouveaux cosmétiques sont bien évidemment disponibles à l’achat.

Je vous invite à prendre connaissance du patch note complet disponible sur le site officiel du jeu afin de découvrir les corrections ainsi que toutes les nouveautés offertes avec cette mise à jour gratuite.