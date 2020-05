Désolé pour ceux qui aiment dépenser leur argent dans Fallout 76, mais Bethesda vient de préciser que toutes les saisons seront gratuites. En effet, le doute persistait après un tweet qui ne mentionnait que la première comme non-payante. Rassurez-vous, les abonnés Fallout 1st auront quelques bonus. Pour rappel, Bethesa annonçait il y a quelques jours un système de saisons avec ses défis et récompenses. Néanmoins, il sera toujours possible de dépenser de l’argent pour progresser plus rapidement. Ouf.

To clarify, our Seasons in Fallout 76 are going to be free for all our players. We may add extra Fallout 1st bonus rewards in the future, but want to focus on getting Season 1 in game first and seeing your thoughts.

Sorry for confusion on this.

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 20, 2020