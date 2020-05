C’est confirmé officiellement par OtherSide : System Shock 3 est réalisé en partenariat avec le géant chinois Tencent. On s’en doutait depuis le début de la semaine, puisque les propriétés des noms de domaine SystemShock3.com et SystemShock4.com sont passées dans les mains de Tencent. La première étape sera probablement de recruter, puisqu’il ne reste plus grand monde, sauf Warren Spector dans le studio. On ne connaît pas les détails financiers de ce partenariat. Mais selon internet, ils vont vendre vos données au gouvernement chinois.

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward. — OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020