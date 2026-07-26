En l’absence de succès et après avoir connu des vagues successives de licenciements en l’espace d’un mois (1 et 2) chez OtherSide Entertainment, ce n’était plus qu’une question de temps avant que le couperet tombe pour Thick as Thieves développé. C’est finalement ce jeudi 23 juillet que le studio s’est fendu d’un billet de blog Steam annonçant que leur équipe ne travaillera plus sur de nouveaux contenus et se focalisera sur le déploiement d’une nouvelle version du jeu utilisant des serveurs peer-to-peer pour maintenir l’aspect coopératif. Par la suite, c’est leur éditeur Megabit Publishing qui reprendra la main pour s’assurer de corriger les bugs et autres problèmes au besoin. Dans cette période où les initiatives du style Stop Killing Games n’arrivent pas vraiment à progresser, il est assez triste de voir que seuls les petits studios s’emparent du problème, même si ce n’est que pour une soixantaine de joueurs. Avec ces annonces successives, difficile d’imaginer un autre destin qu’une prochaine fermeture pour OtherSide Entertainment, à moins que Warren Spector n’ait encore un projet dans sa manche.