Total Chaos propose un mode rétro

Dans le courant de la semaine, l’éditeur Apogee Entertainment a publié une bande-annonce pour la sortie de la nouvelle mise à jour du FPS d’horreur Total Chaos. Désormais, vous pouvez jouer au mode rétro qui utilise des assets retravaillés du mod original de DOOM II et découvrir une nouvelle fin après avoir complété le New Game+ Epilogue. Également, les devs ont amélioré les confrontations avec le Protector afin de les rendre plus fluides et intégré une carte in-game avec des repères de localisation. Pour en apprendre davantage sur les autres ajouts de cette maj, vous pouvez consulter le présent billet de blog Steam.

Même si l’aspect rétro a l’air plutôt réussi, on n’a pas vraiment eu le temps de se pencher dessus. Si vous avez pu jouer à ce nouveau mode, n’hésitez pas à nous en faire part dans l’espace commentaires. Et si vous êtes intéressé par Total Chaos, ce dernier est actuellement en promotion à -40 % sur GoG jusqu’au 1er août, soit un peu moins de 14 €, ou plein pot sur Steam ou l’Epic Games Store pour environ 25 €.