Blast Vein, un roguelike horrifique aussi dérangeant qu’intriguant

Annoncé il y a quelques jours, Blast Vein soulève de nombreuses interrogations si l’on s’en tient à son reveal trailer, qui a, cela dit, le mérite de donner le ton creepy du jeu. Heureusement, la page Steam du titre donne plus de contexte à de premières images qui ont de quoi laisser dubitatif. On y apprend notamment que le boomer shooter aura une structure roguelike dont le early game se rapprochera du survival horror, tandis que la fin de partie donnera au joueur un feeling de toute puissance à la DOOM. Le tout se déroulera visiblement au coeur d’une ambiance assez malsaine, servie par une direction artistique monochrome et glauque à souhait.

Pour l’instant, quelques questions restent en suspens, puisqu’on n’a par exemple aucune explication sur les éléments d’interface étranges en bas de l’écran. Probablement une mécanique de jeu qui nous sera révélée à l’avenir, et il y a fort à parier qu’elle sera liée aux thèmes abordés par le lore du titre. En effet, on a quelques infos à ce sujet, avec notamment un court synopsis : imaginez un comprimé qui promet d’effacer toute souffrance psychologique. C’est l’expérience que vous tentez. AXIOM vous immerge au plus profond de votre esprit et vous y met face à ce qui vous fait le plus mal. À vous de voir si vous êtes capables de le vaincre.

Une histoire qui justifie donc habilement la laideur des ennemis et l’aspect angoissant des environnements en leur donnant un sens concret dans l’esprit torturé du personnage incarné. C’est en tout cas une idée intéressante, même s’il est très surprenant de constater que le studio aux commandes du projet n’avait travaillé jusque-là que sur des jeux de petits robots trop meugnons qui n’avaient absolument rien à voir avec le genre FPS. Mais la prise de risque des devs hors de leur zone de confort ne nous décourage pas et il nous tarde d’en savoir plus sur ce titre pour le moins déroutant. Si vous êtes également dans ce cas, n’hésitez pas à mettre Blast Vein dans votre wishlist via Steam.