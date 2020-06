L’excellent Maximum Action de New Blood Interactive, dont vous pouvez retrouver notre magnifique preview, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Intitulée S.C.O.R.E, elle apporte un tout nouveau système de points et un Steam Leaderboards, pour comparer votre skill avec les autres. Mais surtout, une scène supplémentaire, Tea for Woo, fait son entrée. Fortement inspiré du film Hard Boiled, elle permettra sans aucun doute de profiter aussi du nouveau fusil à pompe silencieux, le M500. Sans oublier une nouvelle musique pour accompagner le tout. Le titre est actuellement à -35% sur Steam. Foncez !