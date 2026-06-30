On vous parlait il y a tout juste un mois de la fin de Destiny 2, qui devait s’accompagner d’une vague de licenciements, selon le journaliste Jason Schreier. Il y a quelques jours, Sony a officiellement annoncé que Bungie allait se séparer d’une partie de ses collaborateurs. Un autre reporter, Stephen Totilo, a révélé que 292 personnes étaient concernées et que leur départ était prévu pour le 9 juillet prochain.

292 people laid off from Bungie in the state of Washington, where the studio is based. Effective July 9. — Stephen Totilo (@stephentotilo.bsky.social) 2026-06-25T21:21:10.507Z

Si une grande partie des salariés travaillaient sur feu Destiny 2, certains d’entre eux avaient déjà repris une activité sur Marathon. Il faut croire que la fréquentation n’est pas suffisante sur leur extraction shooter pour maintenir autant de monde sur le projet.

Ce n’est donc pas une surprise, mais ça fait toujours mal au cœur, surtout quand le copain Microsoft se prépare à une nouvelle purge dans sa branche jeux vidéo.