La sortie de l’épisode 2 de Texnoplazm n’attire toujours pas foule

Sorti en accès anticipé en août 2025, Texnoplazm, développé par le studio Mothership Loudspeakerz (GHOSTWARE: Arena of the Dead), est un rétro-FPS d’action mêlant les combats au corps-à-corps et armes à feu, qui n’a pas connu le succès escompté. Malheureusement, force est de constater que l’épisode 2 sorti ce 25 juin n’a pas changé la donne. Tombé aux oubliettes, ce nouveau contenu comprenant pourtant de nouvelles cartes, armes et capacités ainsi que des ennemis, n’a pas su relancer l’intérêt des possesseurs du jeu. Il reste à savoir si les devs continueront malgré tout le développement à ce rythme, mais on a du mal à y croire.

Si cette bande-annonce vous a convaincu, vous pouvez vous procurer l’accès anticipé de Texnoplazm qui est actuellement en promotion à -20 sur Steam jusqu’au 9 juillet, soit un peu moins de 13 €.