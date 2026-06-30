Gentleman’s Violence : un solo dev qui emprunte à John Wick et Gunman Contracts

Il y a quelques jours, nous avons découvert Gentleman’s Violence, un FPS reprenant la gestuelle de John Wick dans les films éponymes. Autant dire qu’il n’en faut pas plus pour nous intéresser. Développé en solo par un certain Shawn Hua, le jeu fait furieusement penser à un autre projet solo dev, Gunman Contracts – Stand Alone, à l’origine un mod pour Half-Life Alyx, qui proposera une version VR et une version flat-screen.

Si le trailer est plutôt alléchant, on se demandait si ça fonctionnait clavier et souris en main. Ça tombe bien, des playtests sont en cours et il suffit de le demander pour avoir l’accès. Le développeur nous met deux niveaux à disposition : une sorte de terrain d’entraînement qui fait office de tuto et une section dans des bureaux plutôt épurés avec des couloirs qui n’ont aucun sens. Le feeling des armes est plutôt correct, mais la prise en main est particulièrement étrange. Les mouvements ne sont pas très agréables, notamment ceux au corps-à-corps, car ils confisquent les commandes du personnage pendant plusieurs secondes. Et comme on doit souvent y recourir pour épargner nos munitions et récupérer de la santé, c’est franchement pénible. Contrairement à beaucoup de FPS, même de grande envergure, l’IA des ennemis est à peu près crédible. Elle se déplace tout le temps et tente d’éviter les balles. Ce n’est pas incroyable, mais ça fait le job. Globalement, l’expérience est encore très bancale, notamment à cause de la maniabilité franchement perfectible, mais on sent qu’il y a du potentiel pour quelque chose d’un peu fun.

Si vous aussi voulez vous prendre pour John Wick, Gentleman’s Violence propose des playtests depuis sa page Steam. Aucune date de sortie n’a encore été évoquée.

Merci à giant pour l’info.