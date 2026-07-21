La version remastérisée d’Arma: Cold War Assault est sortie ce 16 juillet

À l’occasion des 25 ans de la licence d’Operation Flashpoint, le studio Bohemia Interactive avait annoncé une surprise, à savoir qu’Arma: Cold War Assault aurait sa version remastérisée prochainement. Il n’aura pas fallu attendre très longtemps étant que donné que ce remaster est sorti ce 16 juillet, accompagné d’un trailer de lancement et du classique billet de blog Steam. Pour les heureux possesseurs du jeu de base, Arma: Cold War Assault Remastered vous est offert. Si vous êtes trop nostalgiques de vieux polygones des années 2000, la version d’origine reste toujours disponible et est entièrement dissociée de sa version remaster, ce qui signifie que vos profils et sauvegardes ne sont pas compatibles entre ces deux builds. Désormais, vous pouvez profiter des nombreuses améliorations qui ont été apportées, à savoir :

La prise en charge du système natif 64 bits pour Windows et Linux

Le nouveau moteur graphique OpenGL3.3 préservant l’atmosphère d’origine

Le support des résolutions et périphériques modernes, incluant les écrans larges

Une meilleure prise en charge de la spatialisation audio

Une amélioration de la stabilité et des performances pour les systèmes actuels

Le multijoueur en LAN, la prise en charge de serveurs dédiés et un chat vocal

La fonctionnalité (non finalisée) pour rejoindre des missions

Également, le studio informe que le code source du moteur est désormais accessible au public sur GitHub, sous le répertoire BohemiaInteractive/cwr.

Si vous êtes intéressé par cet opus remastérisé de la licence Arma, vous pouvez vous le procurer sur Steam pour environ 10 €.