Halo: Campaign Evolved est sorti avec une VF catastrophique et des avis mitigés

Ça y est, Halo: Campaign Evolved est sorti pour les sans dents hier, le 28 juillet, suite à quatre jours d’accès anticipé pour l’édition premium, comme le fait régulièrement Microsoft avec ses gros jeux. Cela fait donc quelques jours que les tests de la presse sont tombés, et qu’ils décrivent un remaster sans doute tout à fait correct, si on apprécie le matériau d’origine. Apparemment, les visuels sont plutôt réussis et le gameplay est légèrement plus dynamique grâce à l’ajout d’un sprint. En revanche, beaucoup se plaignent du doublage français, mêlant les voix d’origine avec de nouvelles pistes a priori enregistrées dans des conditions désastreuses avec de nouveaux comédiens pour Cortana et Master Chief. C’est évidemment atroce et on a hâte de pouvoir constater ça en live avec vous. En revanche, les avis Steam sont beaucoup plus mitigés : graphismes parfois dégueulasses, performances en dent de scie et combats un peu mous du cul.

À la rédac, on aurait bien aimé vous montrer tout ça dès le 24 juillet, mais Microsoft ne nous a pas envoyé de clef, malgré toute la publicité gratuite qu’on leur a fait ces dernières semaines. Et comme ça nous aurait vraiment fait très mal au cul de dépenser 72 € (malgré la promo de Gamesplanet) pour avoir l’édition premium et ainsi pouvoir y jouer quelques jours en avance, on est restés raisonnables : on a pris l’édition normale à 54 € (aussi grâce à Gamesplanet). D’autant qu’on n’attend pas particulièrement le jeu. On souhaite juste faire un test parfaitement objectif, puisqu’il ne sera biaisé par aucune nostalgie.

D’ailleurs, on fait nos premiers pas dans le remaster ce soir sur la chaîne Twitch de NoFrag. Si vous voulez constater les dégâts avec nous, et profiter d’avis totalement impartiaux et sans aucune mauvaise foi, rendez-vous à 21 h !