Halo: Campaign Evolved est sorti avec une VF catastrophique et des avis mitigés

Ça y est, Halo: Campaign Evolved est sorti pour les sans dents hier, le 28 juillet, suite à quatre jours d’accès anticipé pour l’édition premium, comme le fait régulièrement Microsoft avec ses gros jeux. Cela fait donc quelques jours que les tests de la presse sont tombés, et qu’ils décrivent un remaster sans doute tout à fait correct, si on apprécie le matériau d’origine. Apparemment, les visuels sont plutôt réussis et le gameplay est légèrement plus dynamique grâce à l’ajout d’un sprint. En revanche, beaucoup se plaignent du doublage français, mêlant les voix d’origine avec de nouvelles pistes a priori enregistrées dans des conditions désastreuses avec de nouveaux comédiens pour Cortana et Master Chief. C’est évidemment atroce et on a hâte de pouvoir constater ça en live avec vous. En revanche, les avis Steam sont beaucoup plus mitigés : graphismes parfois dégueulasses, performances en dent de scie et combats un peu mous du cul.
À la rédac, on aurait bien aimé vous montrer tout ça dès le 24 juillet, mais Microsoft ne nous a pas envoyé de clef, malgré toute la publicité gratuite qu’on leur a fait ces dernières semaines. Et comme ça nous aurait vraiment fait très mal au cul de dépenser 72 € (malgré la promo de Gamesplanet) pour avoir l’édition premium et ainsi pouvoir y jouer quelques jours en avance, on est restés raisonnables : on a pris l’édition normale à 54 € (aussi grâce à Gamesplanet). D’autant qu’on n’attend pas particulièrement le jeu. On souhaite juste faire un test parfaitement objectif, puisqu’il ne sera biaisé par aucune nostalgie.
D’ailleurs, on fait nos premiers pas dans le remaster ce soir sur la chaîne Twitch de NoFrag. Si vous voulez constater les dégâts avec nous, et profiter d’avis totalement impartiaux et sans aucune mauvaise foi, rendez-vous à 21 h !
Je vais sans doute pas me faire des amis mais pour le coup je trouve le remake carrément réussi. C’est joli, ça respecte la DA de l’original, on perd un peu de l’onirisme et du côté liminal de l’original, la faute aux graphismes plus détaillés mais comparé à l’horreur qu’était le remaster de 2011, c’est très cool, ça modernise où il faut et ça conserve ce qu’il faut. L’IA des ennemis est toujours plus impressionnante que la quasi totalité des FPS qui sortent aujourd’hui et les combats façon puzzle sont toujours stimulants (les Elite ne sont pas des sacs à PV quand on sait quels outils utiliser et comment ! C’est tout l’enjeu pour s’en sortir)
Si vous le faite, passez direct en héroïque et surtout en légendaire si vous voulez du challenge et exploiter correctement le gameplay, fatalement moins rapide que d’autres FPS mais pas moins viscéral pour autant, une fois qu’on maitrise toutes les petites subtilités.
Ha ha, quelle mauvaise foi ! C’est ta nostalgie qui parle. J’y ai joué trois heures en stream, et les ennemis sont généralement cons comme des bites. Certes, ils sont moins pire que ceux de Gray Zone Warfare, par exemple, mais je maintient que c’est complètement surcôté. Et c’est normal, les bandeurs de Halo n’ont pas ou que peu de points de comparaison. Je me rappelle avoir eu le même genre d’échange sur Halo Infinite, et on avait dû me dire « ha, mais c’est normal, il faut le faire en légendaire, ils sont beaucoup plus malins ». Évidemment, c’était complètement faux, ce n’est pas parce que les ennemis te one-shot qu’ils sont plus intelligents. Pour ce remaster, j’ai joué en héroïque, et j’ai trouvé ça un peu trop dur pour moi. En plus, il y a un petit input lag dont je ne trouve pas l’origine qui n’aide pas trop pour être bon. La DA est ratée et n’a plus rien à voir avec celle de l’époque, parce qu’il n’y a plus de place à l’imagination. Je détaillerai tout ça dans un test, mais franchement, c’est pas fou si tu n’as aucune attache au matériau d’origine.
Ah bah non je comprend qu’on puisse ne pas aimer, mais personnellement j’ai beau venir du fps PC mais ça m’a pas empêché de trouver que Halo avait un vrai intérêt dans son genre, ça n’empêche rien. Surtout le 1, je trouve les autres aussi bons sur le plan gameplay mais à partir du 2 l’univers et le lore me sort par les trous de nez.
La DA du remake a au moins pour elle de respecter la colorimétrie de l’originale et les assets 3D en général, le remaster bousillait tout. Apres évidemment l’original avait pour lui ses graphismes qui stimulait plus l’imaginaire c’est vrai.
Pour le reste je ne suis pas d’accord, en légendaire les ennemis ne te butent pas en un coup nécessairement, une fois qu’on pige comment fonctionne l’IA de chaque ennemi et quelle arme utiliser, dans quel ordre et comment, tout s’emboite et c’est jouissif. On ne peut pas dire qu’on tire sur des têtes qui dépassent ou sur des files indiennes. Les types d’ennemis ont tous leur IA spécifique avec une synergie entre eux, ils se planquent quand il faut, tendent des embuscades, contournent… Les armes ont toute leur utilité bien spécifique pour chaque situation/chaque ennemi, les systèmes sont assez élaborés et question gestion du champ de bataille c’est intéressant, avec pas mal de possibilités à certains moment sur comment aborder les choses, et dans le feu de l’action on est sommé de choisir correctement nos outils au bon moment pour résoudre les choses de la manière la plus efficace et je trouve ça stimulant. Ça reste évidemment arcade mals on est dans un delire facile à manipuler/dur à maîtriser, mais une fois que ça clique, le mode Héroïque devient un jeu d’enfant et on passe en légendaire et là ben c’est le pied.
Les ennemis plus malins en légendaire ben oui c’est faux, c’est juste que l’équilibrage à partir d’Heroique permet aux mecaniques de se révéler vraiment et l’IA a plus le temps de faire ce pour quoi elle a été programmée. En normal et easy en fait on transforme effectivement le jeu en shooting galery sans grand intérêt. Si tu meurs vite en Héroïque c’est qu’effectivement tu n’a peut être pas encore assimilé les synergies entre tout, ça me semble impossible que tu manques de skill pour gérer ce mode de difficulté !
Quelque part ça me fait penser à Eternal (en beaucoup plus posé évidemment ahah mais pas moins dur pour autant, j’arrête là la comparaison indigne) où on ne pige pas bien l’interêt avant de piger toutes les synergies. Le blem c’est que dans Halo c’est à nous de les révéler soi-même à force de test, le jeu ne dit pas explicitement quel outil est le meilleur pour une situation donné, c’est évidemment beaucoup moins marqué et complexe que dans les derniers DOOM qui introduisent progressivement les outils avec un petit tuto.
Décharger le bouclier d’un élite avec un plasma, switcher sur le magnum pour lui loger une balle dans la tête, ce qui fait fuir tous les grunts aux alentours ce qui nous laisse le temps de gérer les jackals avec une bonne grenade humaine puis finir les grunts au fusil d’assaut… de manière général chaque ennemi peut se buter en un seul coup (meme les Hunter qui se butent d’une petite balle de flingue si on vise une partie de chair dans le dos) du moment qu’on connaît toutes les combinaisons et ça peut creer des enchaînements intéressants et quand on gère le truc de la manière optimale, ben on est content je trouve (ou on reste indifférent c’est selon, évidemment)
Bref tout s’emboite en fait, question game design je trouve ça très réussi et j’y trouve des sensations que je trouve pas ailleurs, c’est toujours un plaisir d’y revenir. Apres ben… ça clique ou ça clique pas quoi. Mais j’ai pas peur de dire que je passe sur Halo un aussi bon moment que sur F.E.A.R, Duke 3D ou sur Stalker quoi, ça n’est pas le même style de gameplay du tout, c’est forcément très différent mais très bien foutu et pensé sur le plan game design, et ça mérite sa place parmi les très bons FPS. Pour un FPS console, y’a quand même infiniment (voire QUE) pire. Goldeneye en comparaison c’était bêtement de l’autoaim avec des armes toutes semblables et des ennemis pour le coup completement statiques, j’ai jamais bien compris cette comparaison, peut être l’aspect shooting galery/corridor qui donnait un côté rapide un peu jouissif je sais pas.
En fait Halo je le trouve autant surcôté que sous-côté, il clive tellement pour des tonnes de raisons et sans doute son succès et ce qu’il a effectivement apporté de délétère au FPS (pour la simple raison que je pense que les jeux qui s’en sont inspirés n’ont jamais bien compris ce qui faisait que Halo était intéressant) qu’on a deux camps qui me semblent positivement ou négativement de mauvaise foi sur les qualités propres du jeu une fois qu’on fous tout nos préjugés aux orties.
Les goûts les couleurs !
(Pardon pour le pavé et c’est pas le premier que je fais sur ce jeu ici ahah mais bon je resterais malgré tout un indecrottable défenseur du jeu !)
En phase avec Sadyn là dessus : jouer en normal (voire en héroique) c’est passer à côté du jeu : il est plus viscéral en légendaire et l’IA a davantage la possibilité de se mettre en place.
Un peu comme dans Half Life avec l’IA des Marines (qui pour moi n’a effectivement d’égale que celle de Halo, et pourtant j’en ai poncé des FPS) : en mode facile on roule sur tout et les ennemis n’ont pas le temps de réagir et se mettre en place.
J’ai un peu peur du côté molasson de ce remaster (je pense notamment aux flingues à plasma qui sont mous du cul) : je ne sais pas encore si je vais le faire au clavier / souris ou à la manette ; je pense que je tenterai les deux.
Bon après en temps que mécanique de gameplay et les synergies entre les armes, faut quand même se calmer un peu 😀 Le seul loadout qui écrase tout c’est effectivement le pistolet à plasma surchargé + magnum. C’est la seule synergie que je vois.
En 2026, les ténors de l’IA, ce n’est pas F.E.A.R. et son tableau noir, ce n’est pas les nouveaux DOOM et leur système de token, c’est Half Life 1 et Halo CE (même pas Reach).
Dans Halo Infinite en Légendaire aucun ennemi te one shot, c’est un défaut d’équilibrage majeur qu’un ennemi puisse te one shot, c’est par exemple le cas dans Halo 2 avec les snipers Jackal en légendaire qui eux te one shots (Halo 2 en général est une purge en Légendaire), donc non tu as pas du bien faire attention a ce qu’il t’arrive, ensuite si l’IA est évolutive en fonction de la difficulté mais on ne joue pas de la même manière en normal et en légendaire ou même en heroic, ce qui change dans Halo avec la difficulté, c’est que tu vas devoir utiliser les armes, les grenades, les comportements des ennemis, les objets a ta disposition ainsi que ton placement et tes déplacement autour des ennemis, au maximum pour pour pouvoir t’en sortir.
En normal tu peux jouer a Halo comme tu jouerais a call of mais en légendaire, le jeu se joue comme un Serious Sam plus lent avec moins d’ennemis mais plus tactique…
Le principe de base du jeu et qui n’est pas expliqué car tu es sensé le découvrir en jouant, c’est que les armes a energie cassent plus facilement les boucliers et les armes a projectiles font plus de dégats dans la chaire, une fois que tu as compris ça il faut jongler intélligement entre les armes que tu trouves entre et pendant les combats…
Enfin je finirai pas dire que Halo Combat Evolved a été pensée pour être joué en Normal, puis en Heroic puis en Légendaire, en jouant de cette manière la dificulté est pensée pour que le joueur s’adapte graduellement sans être frustré…
J’ai fait les missions bonus en héroic et elles sont nulles a chier et très mal équilibrée, on passe son temps a utiliser la seule arme efficace, le fusil a aiguille et a faire caca derrière des caisses dans des environnements ultra clostro, pour couronner le tout, l’histoire est a chier…
Par contre la campagne en héroic, j’ai fait les 3 premiers niveaux et ça passe, c’est plutôt fun je sais qu’il y a des bugs qui ont été corrigés qui peuvent te faire one shot par un pistolet a plasma et ça m’est arrivé 3 fois, assé rageant on va pas se mentir, les grunts kamikaze peuvent surprendre et sont pas forcément non plus adaptés au level design de Halo 1 mais on s’y fait, par contre les doublages autres que Anglais sont horribles, globalement, ce jeu est pas horrible mais il vaut pas l’argent qu’ils en demandent, c’est juste la pour les zoomers qui trouvent que les jeux de l’an 2000 c’est moche, moi je trouve Combat Evolved très beau dans sa version originale et malgré ses limitations techniques, pour moi c’est un jeu qui a très bien vieilli…
Je le trouve aussi plutôt réussi ce remake , très fidèle au jeu de base et je m’amuse beaucoup.
J’ai jamais trop compris cette haine envers Halo et pourtant je joue a toute sortent de FPS depuis plus de 25 ans. C’est pas ma série de prédilection mais on s’y amuse bien.
Les derniers volets pondu par 343 etaient moins bien par contre mais le 1/2/3 et Odst je m’y suis toujours éclaté.
C’est lent, peu inspiré, univers générique, ça m’a occupé quand on m’avait prêté un Xbox vu qu’on partageait le PC avec mon grand frère (c’est à dire que j’y avais accès que 10% du temps).
C’était peut-être un bon jeu xbox, mais indéniablement un mauvais FPS.
Et surtout, cela a abaissé la barre de ce que devait être un bon FPS vu son succès et on s’est tapé une décennie de merdes consolisées avant que quelques titres viennent remonter cette barre. Tout le monde semble avoir oublié la période 2000-2010 grosso merdo où tous les bons titres PC (quelque soit le genre) des années 90 ont été remplacés par ces merdes de console.
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