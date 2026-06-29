Fallen Aces peaufine son arsenal avant la sortie de l’épisode 2

À défaut d’une date de sortie pour l’épisode 2 de Fallen Aces, les deux devs ont récemment publié un billet de blog Steam concernant l’arsenal du jeu. Avec un total de 50 armes, le design et l’animation de ces dernières ont été améliorés à tel point que viser les bijoux de famille devient un plaisir. Du côté des ennemis, ils ont droit au même traitement ce qui rend les affrontements et les morts plus dynamiques. À la rédac, on a toujours aussi hâte de mettre la main sur ce nouvel épisode qui est prévu pour le second semestre 2026.

En attendant la date de sortie de la suite des aventures de Mike, vous pouvez toujours vous procurer Fallen Aces en profitant d’une réduction à -30 % sur Steam, soit un peu moins de 11 €.