Le DOOM-like Supplice arrivera en version 1.0 avant la fin de l’année

Sorti en accès anticipé en 2023, Supplice n’avait pas vraiment impressionné notre testeur de l’époque. En effet, en tant que DOOM-like pur et dur, il avait eu du mal à déceler un intérêt, puisqu’il semblait loin d’arriver à la cheville de son modèle. Pour autant, l’accès anticipé a fait son petit bonhomme de chemin, et les joueurs ont trouvé que la proposition valait le coup. Les développeurs ont maintenu le rythme d’un épisode par an, ce qui semble également avoir été apprécié par la communauté.

Perdu au milieu des annonces des différents showcases, l’éditeur Hyperstrange a annoncé que Supplice allait non seulement accueillir un chapitre 5 en septembre prochain, mais que les développeurs allaient accélérer la cadence pour produire un ultime chapitre avant la fin de l’année, ce qui lui fera quitter son statut d’accès anticipé.

En guise de teaser pour le prochain chapitre, une mise à jour accompagne l’annonce, et apporte la première carte du chapitre 5, une nouvelle map secrète, un nouveau boss et quelques mécaniques pour forcer les déplacements.

Compte tenu de l’évolution du projet, on est curieux de voir si Supplice est devenu réellement bon, ou s’il n’est porté que par une niche de joueurs aveuglés par leur nostalgie. On tentera d’y jeter un œil à la sortie en 1.0 à la fin de l’année. En attendant, si Supplice vous fait du pied, vous pouvez retrouver son accès anticipé actuellement en promotion à –40 % sur Steam, soit moins de 9 €.