Far From Home, un studio polonais fondé par d’anciens développeurs de Techland (Dying Light), The Farm 51 (World War 3) ou encore Bloober Team (Layers of Fear), vient d’annoncer son premier projet : Project Oxygen. Ce sera un FPS avec une grosse dose de survie où vous incarnez un scientifique sur une planète Terre totalement dévastée par l’humanité. Pas très original. Le seul truc qui sort un peu de lot : vous pouvez vous balader avec un dirigeable qui sera votre QG de base et il sera possible de l’améliorer. Bref, vous connaissez le chanson sur le grind. Ils annoncent s’inspirer fortement de Subnautica, ce qui est fortement appréciable. Pour l’instant, aucune date de sortie. Mais promis, on vous tiens au courant.