Carnival Hunt, le jeu d’horreur multijoueur asymétrique, sortira en accès anticipé le 23 juillet

Hormis quelques playtests (1 et 2) organisés sur les derniers mois, Carnival Hunt, le jeu d’horreur asymétrique dans lequel un groupe de joueurs incarnent de petits lapins mécaniques devant échapper à un monstre lui-même joué par un autre joueur, s’est fait plutôt discret depuis. Il aura fallu attendre l’IGN Live 2026 pour que les studios Crytivo et Beer Night donnent des nouvelles en annonçant la sortie en accès anticipé pour le 23 juillet prochain. Dans un parc d’attractions cauchemardesque, votre équipe de lapins devra à la fois récupérer de précieuses ressources pour survivre et s’améliorer, puis s’extraire pour remporter la manche. Cependant, avec une jauge d’endurance limitée, vous devrez également porter une attention particulière à vos déplacements, sans quoi, vous vous retrouverez vite immobilisés et sans défense. Quant au monstre, ce joueur aura pour unique objectif de vous capturer et vous tuer à l’aide de compétences spéciales.

Carnival Hunt semble avant tout se distinguer par sa direction artistique empruntée à l’univers du carnaval. Du côté du gameplay, ça paraît plutôt classique en mettant l’accent sur l’aspect coopératif pour les lapins. Pour le monstre, reste à savoir si ses capacités ne seront pas déséquilibrées. Si vous êtes intéressés par le concept de Carnival Hunt, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits Steam, en attendant la sortie de l’accès anticipé prévu pour fin juillet.