Toujours pas de date de sortie mais un playtest pour Serious Sam: Shatterverse

Découvert en mars dernier lors du Xbox Partner Preview, Serious Sam: Shatterverse, le nouvel épisode de la licence Serious Sam, n’a jamais autant divisé la communauté vis-à-vis de sa direction artistique. Pendant que ces débats sérieux continuaient de faire rage, le studio Behaviour Interactive Inc. en a profité pour annoncer l’ouverture d’un playtest durant le PC Gaming Show qui reste toujours aussi gênant avec ses sketchs pourris. Dans ce nouveau trailer, on y voit une quantité d’ennemis se faire exploser sous les tirs des différents joujoux des Sam, ainsi que des boss gigantesques au design peu inspiré pour certains d’entre eux. De plus, les Sam pourront utiliser des pouvoirs destructeurs et modifier leur arsenal en ajoutant, par exemple, des effets élémentaires. À la rédac, on ne pourra pas se lancer dans ce playtest faute de temps, mais si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu pour en demander l’accès. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires ou sur le forum.

Serious Sam: Shatterverse est toujours prévu pour une sortie courant 2026 sans autres précisions. En attendant de nouvelles infos, vous pouvez toujours ajouter ce dernier à votre liste de souhaits Steam et tenter de participer au playtest.