Depuis son annonce en septembre 2019, nous étions sans signe de vie de Medal of Honor: Above and Beyond, le FPS en VR développé par Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends). Il se rappelle aujourd’hui à nous sur le site d’Oculus où nous pouvons découvrir une nouvelle illustration et l’annonce d’une présentation plus détaillée lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, le 27 août. Vince Zampella et Peter Hirschmann y présenteront en effet le premier story trailer du titre.

Tune in to #gamescom2020 #OpeningNightLive on Thursday for world premiere story trailer for Medal of Honor: Above and Beyond.

Coming to @OculusGaming this Holiday.

I've seen the trailer, game looks really good – more @Respawn magic from @VinceZampella @phirschmann and team. pic.twitter.com/nQ4Rw9kg5a

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020