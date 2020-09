Le mois de septembre se termine, le mois d’octobre arrive. Quels sont les FPS qui sortent le mois prochain ? Voici un petit récapitulatif :

Star Wars: Squadrons – 2 octobre Fiche NoFrag Prix : 40€ (Steam) Baromètre NoFrag : piou piou piou piou piou piou piou piou piou piou / 10



Star Wars: Squadrons proposera du dogfight en 5 vs 5, avec par exemple un mode attaque/défense. La communication d’EA est axée sur le système de customisation des vaisseaux, où il sera possible de régler armes principales, armes auxiliaires, contre-mesures, coque, bouclier et moteurs en fonction de votre style de jeu.

Second Extinction – 13 octobre Fiche NoFrag Prix : ?? (Steam) Baromètre NoFrag : Triceraflops / 10



Du coop jusqu’à 3 joueurs face à des dinosaures. Pour l’instant, le gameplay proposé par les développeurs semblent être aussi efficace pour s’endormir qu’un double suppositoire de Valium.

Amnesia: Rebirth – 20 octobre Fiche NoFrag Prix : 24,99€ (Steam) Baromètre NoFrag : pipi culotte / 10



Un nouvel opus d’Amnesia dans un environnement assez différent, puisque l’histoire se déroule dans un désert en Algérie. On espère que les développeurs ont été capable de renouveler le gameplay et l’ambiance.

Doom Eternal: The Ancient Gods – 20 octobre Fiche NoFrag Prix : 20$ / 16,90€ (ou dans le season pass) (Steam) Baromètre NoFrag : more of the same / 10



À fois DLC et stand-alone, puisqu’il ne nécessitera pas de posséder le jeu original. On devrait avoir du more of the same sans surprise pour prolonger l’aventure. Pour rappel, ce n’est plus Mick Gordon à la musique.

Ghostrunner – 27 octobre Fiche NoFrag Prix : 29,99€ (Steam) Baromètre NoFrag : Yamakasi / 10



Mélange de parkour et FPS dans un univers cyberpunk, Ghostrunner est co-développé par 3D Realms et One More Level. Ça semble beaucoup trop facile et répétitif à souhait sur les vidéos publiées jusqu’à maintenant. Même si le titre se considère comme un die & retry.