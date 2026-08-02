En ce milieu de semaine, Crowbar Collective, le studio derrière le FPS coopératif et arcade Rogue Point, a publié deux billets de blog Steam. Le premier informe de l’arrivée de la 1.0 pour ce 4 août avec du nouveau contenu et le second invite les possesseurs du jeu à une bêta test. Même si cette annonce peut paraître précipitée, cela n’a rien d’étonnant vu que le jeu n’a pas connu le succès escompté et que sa communauté de joueurs n’a cessé de diminuer depuis sa sortie. L’éditeur Team17 a probablement mis un coup d’arrêt au développement (même pas un trailer sur YouTube, c’est silence radio) et préfère tout naturellement se focus sur son poulain de compétition WARDOGS, le FPS multi très ambitieux. Sinon, pour cet assaut final, Rogue Point vous proposera :

De visiter une nouvelle carte nommée Clinic

D’utiliser de nouvelles armes et débloquer des skins

De se confronter à un nouveau boss Dr. Berserker

Sur Steam, dans l’espace commentaire des deux billets (1 et 2), certains utilisateurs ont exprimé légitimement leurs inquiétudes concernant l’arrivée d’une potentielle build bâclée et l’absence de correctifs post-lancement suite à l’abandon de l’équipe dev. À la rédac, on n’est pas particulièrement étonnés par cette situation, sachant que le jeu n’avait pas à la base des ambitions démesurées. En attendant le déploiement de la 1.0 en début de semaine prochaine et si vous êtes intéressés, Rogue Point est actuellement à 20 € sur Steam avant une possible augmentation.