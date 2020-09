À l’occasion du Tokyo Games Show, les développeurs de Resident Evil Village, discutent un petit peu du jeu. Franchement, on apprend pas grand chose sauf si vous êtes un fan de lore de Resident Evil ou sensible au blabla marketing. Ils promettent un jeu qui fait plus peur que le VII. Pour rappel, aucune date de sortie si ce n’est un vague 2021. Vous pouvez retrouver le dernier trailer avec du gameplay par ici.